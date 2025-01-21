«Зенит» сыграл вничью со сборной Иордании в тренировочном матче

Завершился тренировочный матч, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и сборная Иордании. Игра проходила на стадионе «Аль-Духаиль» в Дохе (Катар). Матч закончился со счётом 1:1.

На 64-й минуте единственный гол сине-бело-голубых во встрече забил нападающий Максим Глушенков. Ранее, на 53-й минуте счёт в игре открыл защитник сборной Иордании Саед Аль-Росан.

«Зенит» отправился в Доху 14 января. Планируется, что сине-бело-голубые будут тренироваться в Катаре до 28 января.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 39 очков и располагается на второй строчке.

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