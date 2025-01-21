Мбаппе отреагировал на слова Неймара, заявившего, что Килиан ревновал его к Месси

Бывший нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на слова экс-форварда парижского клуба Неймара, ранее заявившего, что французский футболист начал ревновать бразильского игрока к Лионелю Месси после его прихода во французский гранд.

«Мне нечего сказать. Я сосредоточен на том, что делаю здесь, в Мадриде. Испытываю к нему большое уважение. Хочу помнить хорошие вещи об уникальном игроке в истории футбола. Удачи ему и его семье», — приводит слова Мбаппе Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Месси присоединился к «ПСЖ» летом 2021 года в качестве свободного агента и выступал за парижский клуб до 2023 года. Неймар выступал за французский гранд с 2017 по 2023 год. Мбаппе играл в составе «ПСЖ» с 2018 по 2024 год.

Неймар смеётся во время скандирования фанатами «Месси»: