Каррагер отреагировал на слова Аморима про худшую команду в истории «МЮ»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал слова главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима, который назвал свою команду «возможно, худшей командой в истории «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Брайтона» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги (1:3).

«Я не знаю историю «Манчестер Юнайтед» так же хорошо, как Гари Невилл, но должен сказать, что это была одна из самых странных и нелепых вещей, которые я когда-либо слышал от тренера.

Зачем делать такие комментарии. Это мог бы сделать любой эксперт, человек на моём месте, и это мнение пришлось бы его отстаивать. Я не знаю, какую выгоду он [Аморим] от этого получает. Эта цитата будет преследовать его до конца сезона.

Он сказал журналистам: «Я дам вам заголовок». Зачем тренеру это делать, я никогда не пойму. Это не придаст уверенности в будущем.

Как тренер может заходить в раздевалку и постоянно пытаться настраивать команду и вселять в них веру в победу над соперником, с кем бы они ни встретились, если он сказал, что это одна из худших команд в истории «Манчестер Юнайтед»? Я вообще не понимаю, что он от этого выигрывает», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

После 22 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Рубена Аморима сыграют с «Фулхэмом». Встреча состоится 26 января, начало — в 22:00 мск.