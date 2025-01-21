Пименов высказался о трансфере Луиса Энрике в «Зенит»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал трансфер бразильского полузащитника Луиса Энрике в «Зенит». Игрок перебрался в РПЛ из «Ботафого» в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 30 млн + € 2 млн бонусов.

«Если «Зенит» договорился, что с продажи Вендела и Артура покроют расходы на Энрике, всё оправданно. Такие трансферы нужны», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее «Зенит» объявил о совершении трёх трансферных сделок с бразильским клубом «Ботафого». В Санкт-Петербург перешёл вингер Луис Энрике, а покинул команду полузащитник Артур. Другой игрок сине-бело-голубых, Вендел, присоединится к «Ботафого» летом 2025-го, после окончания сезона Российской Премьер-Лиги.