«Ахмат» победил сербскую «Войводину» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Ахмат» (Грозный, Россия) и «Войводина» (Нови-Сад, Сербия). Игра проходила на тренировочном поле отеля «Макс Роял» (Белек, Турция). Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу российского клуба.

Единственный гол в матче на 84-й минуте забил защитник «Ахмата» Надер Гандри.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал 13 очков и на текущий момент занимает предпоследнее, 15-е место. В первом туре после возобновления РПЛ грозненский клуб встретится с «Рубином». Игра состоится 1 марта.

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