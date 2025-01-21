Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Байер 04. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» победил сербскую «Войводину» в товарищеском матче

«Ахмат» победил сербскую «Войводину» в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Ахмат» (Грозный, Россия) и «Войводина» (Нови-Сад, Сербия). Игра проходила на тренировочном поле отеля «Макс Роял» (Белек, Турция). Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу российского клуба.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
21 января 2025, вторник. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
1 : 0
Войводина
Нови-Сад, Сербия
1:0 Гандри – 84'    

Единственный гол в матче на 84-й минуте забил защитник «Ахмата» Надер Гандри.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал 13 очков и на текущий момент занимает предпоследнее, 15-е место. В первом туре после возобновления РПЛ грозненский клуб встретится с «Рубином». Игра состоится 1 марта.

Материалы по теме
К «Ахмату» на сборах присоединился нападающий из чемпионата Парагвая

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android