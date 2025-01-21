«Ахмат» победил сербскую «Войводину» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Ахмат» (Грозный, Россия) и «Войводина» (Нови-Сад, Сербия). Игра проходила на тренировочном поле отеля «Макс Роял» (Белек, Турция). Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу российского клуба.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
21 января 2025, вторник. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
1 : 0
Войводина
Нови-Сад, Сербия
1:0 Гандри – 84'
Единственный гол в матче на 84-й минуте забил защитник «Ахмата» Надер Гандри.
После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал 13 очков и на текущий момент занимает предпоследнее, 15-е место. В первом туре после возобновления РПЛ грозненский клуб встретится с «Рубином». Игра состоится 1 марта.
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