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Булыкин: в продаже Вендела и Артура есть логика, но как это отразится на «Зените»?

Булыкин: в продаже Вендела и Артура есть логика, но как это отразится на «Зените»?
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Бывший футболист Дмитрий Булыкин высказался об уходе полузащитника Вендела и нападающего Артура Гимарайнса из «Зенита» в бразильский «Ботафого».

«Если футболист хочет уехать из России, с ним нужно договариваться, ведь пользы от него будет минимум. Думаю, «Зенит» договорился о том, чтобы Вендел помогал команде до лета. Артур — это не такая большая потеря для питерской команды. В продаже этих футболистов есть логика, но как это отразится на «Зените», увидим во второй части РПЛ», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее «Зенит» объявил о совершении трёх трансферных сделок с бразильским клубом «Ботафого». В Санкт-Петербург перешёл вингер Луис Энрике, а покинул команду нападающий Артур. Другой игрок сине-бело-голубых, Вендел, присоединится к «Ботафого» летом 2025-го, после окончания сезона Российской Премьер-Лиги.

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