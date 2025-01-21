«Атлетико» — «Байер»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 21 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и леверкузенский «Байер». Встреча пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Игру будет обслуживать итальянская бригада арбитров, которую возглавит Давиде Масса. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «Атлетико» занимает 11-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 12 очков. «Байер» — четвёртый (13 очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.