Роналду забил 918-й гол в карьере

Гол в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Халиджем», проходящем в эти минуты, стал 918-м для 39-летнего нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду во всех турнирах. На момент выхода новости счёт во встрече 2:1 в пользу гостей.

Португальский футболист поразил ворота соперника на 65-й минуте, открыв счёт в игре. На 80-й минуте нападающий «Аль-Халиджа» Костас Фортунис восстановил равновесие. Через минуту защитник Султан Аль-Ганнам вывел «Аль-Наср» вперёд.

За свою карьеру Роналду забил 783 мяча на клубном уровне и 135 — в составе португальской национальной команды.

Роналду окунулся в воду в минусовую погоду: