Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Байер 04. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду забил 918-й гол в карьере

Роналду забил 918-й гол в карьере
Комментарии

Гол в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Халиджем», проходящем в эти минуты, стал 918-м для 39-летнего нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду во всех турнирах. На момент выхода новости счёт во встрече 2:1 в пользу гостей.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 16-й тур
21 января 2025, вторник. 17:50 МСК
Аль-Халидж
Сайхат
Окончен
1 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 65'     1:1 Фортунис – 80'     1:2 Аль-Ганнам – 81'     1:3 Роналду – 90+8'    
Удаления: Аль-Хамсал – 35' / нет

Португальский футболист поразил ворота соперника на 65-й минуте, открыв счёт в игре. На 80-й минуте нападающий «Аль-Халиджа» Костас Фортунис восстановил равновесие. Через минуту защитник Султан Аль-Ганнам вывел «Аль-Наср» вперёд.

За свою карьеру Роналду забил 783 мяча на клубном уровне и 135 — в составе португальской национальной команды.

Материалы по теме
Гвардиола: похож ли Холанд на Месси? Никто не похож на Лео, кроме Роналду

Роналду окунулся в воду в минусовую погоду:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android