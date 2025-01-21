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Булыкин рассказал, почему могут возникнуть вопросы к «Зениту» по Энрике

Булыкин рассказал, почему могут возникнуть вопросы к «Зениту» по Энрике
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением о трансфере бразильского полузащитника Луиса Энрике в «Зенит». Игрок перебрался в РПЛ из «Ботафого» в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 30 млн + € 2 млн бонусов.

«Большой вопрос, как Луис Энрике проявит себя в «Зените». Если он будет забивать по три мяча в каждой игре, мы скажем «браво». Если он не принесёт пользы, а в конце сезона скажет, что хочет уехать, то в этом трансфере что-то не так. Думаю, руководство «Зенита» грамотно подошло к покупке Энрике. Луис должен принести пользу команде, иначе будет много вопросов, ведь потрачены большие деньги», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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