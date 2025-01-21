Игрок «Пари НН» Грулёв рассказал о мотивации и целях на вторую половину сезона РПЛ

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв поделился своими ожиданиями от второй половины сезона Российской Премьер-Лиги.

– Какая мотивация и цели на вторую половину сезона?

– Не стану ничего загадывать. Не считаю нужным делать громкие заявления. Главное – выходить на поле и быть полезным команде. Приложу все усилия, чтобы внести свой вклад в положительные результаты.

– Как считаешь, какой получится весна для «Пари НН»?

– Впереди 12 матчей. Самое главное сейчас — хорошо поработать на сборах и подготовиться ко второй половине сезона. В весенней части будет непросто, так как во второй половине турнирной таблицы высокая плотность, большая конкуренция. Нам надо быть к этому готовыми. И сделать всё, чтобы решить поставленные задачи, — приводит слова Грулёва официальный сайт «Пари НН».

25-летний футболист перешёл из московского «Динамо» в «Пари Нижний Новгород» в начале января. Соглашение с футболистом рассчитано на 2,5 года. Отметим, что форвард ранее уже выступал за нижегородцев на правах аренды.

После 18 туров РПЛ «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 16 очков.