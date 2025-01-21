Дубль Роналду помог «Аль-Насру» победить «Аль-Халидж» в матче саудовского чемпионата
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Завершился матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Халидж» и «Аль-Наср». Игра проходила на стадионе «Принц Мохамед бин Фахд». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 16-й тур
21 января 2025, вторник. 17:50 МСК
Аль-Халидж
Сайхат
Окончен
1 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 65' 1:1 Фортунис – 80' 1:2 Аль-Ганнам – 81' 1:3 Роналду – 90+8'
Удаления: Аль-Хамсал – 35' / нет
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поразил ворота соперника на 65-й минуте, открыв счёт в игре. На 80-й минуте нападающий «Аль-Халиджа» Костас Фортунис восстановил равновесие. Через минуту защитник Султан Аль-Ганнам вывел «Аль-Наср» вперёд. На 90+8-й минуте Роналду оформил дубль.
Второй гол Роналду в этой встрече стал для него 919-м в карьере. Нападающий забил 784 мяча на клубном уровне и 135 — в составе португальской национальной команды.
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