Дубль Роналду помог «Аль-Насру» победить «Аль-Халидж» в матче саудовского чемпионата

Завершился матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Халидж» и «Аль-Наср». Игра проходила на стадионе «Принц Мохамед бин Фахд». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поразил ворота соперника на 65-й минуте, открыв счёт в игре. На 80-й минуте нападающий «Аль-Халиджа» Костас Фортунис восстановил равновесие. Через минуту защитник Султан Аль-Ганнам вывел «Аль-Наср» вперёд. На 90+8-й минуте Роналду оформил дубль.

Второй гол Роналду в этой встрече стал для него 919-м в карьере. Нападающий забил 784 мяча на клубном уровне и 135 — в составе португальской национальной команды.

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