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Сергей Семак подвёл итоги тренировочного матча «Зенита» со сборной Иордании

Сергей Семак подвёл итоги тренировочного матча «Зенита» со сборной Иордании
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал тренировочный матч своей команды со сборной Иордании. Игра проходила на стадионе «Аль-Духаиль» в Дохе (Катар). Встреча закончилась со счётом 1:1.

«Я думаю, сложно сложить какое-то впечатление после первого матча. Конечно, первый тайм получился лучше — кто-то лучше готов на сегодняшний день, кто-то — хуже. Таймы получились разными с точки зрения контроля игры. Конечно, брака пока много. Молодёжь, которая приехала нам помочь, совсем поздно начала тренироваться, поэтому они только по чуть-чуть могут играть на сегодняшний день. И здесь, конечно, когда три-четыре игрока выпадают, достаточно сложно требовать и выполнять вещи, которые мы хотим видеть от игроков. Слава богу, все живы-здоровы. Будем готовиться, работать дальше. Первый спарринг состоялся. Разберём его, посмотрим и будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

«Зенит» отправился в Доху 14 января. Планируется, что сине-бело-голубые будут тренироваться в Катаре до 28 января.

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