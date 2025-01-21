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Болонья — Боруссия Дортмунд: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025 начнется в 23:00

«Болонья» — «Боруссия» Д: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00
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Сегодня, 21 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Болонья» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. В качестве главного арбитра встречи выступит Сердар Гёзюбююк из Нидерландов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Болонья» встретится со «Спортингом». Игра пройдёт 29 января и начнётся в 23:00 мск. В свою очередь, «Боруссия» проведёт матч с «Шахтёром». Встреча состоится 29 января в 23:00 мск.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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