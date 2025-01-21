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«Спартак-2» разгромно проиграл сербскому «Вождовацу» в товарищеском матче

«Спартак-2» разгромно проиграл сербскому «Вождовацу» в товарищеском матче
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20 января состоялся товарищеский матч, в котором московский «Спартак-2» встречался с сербским «Вождовацем». Игра проходила в турецком Белеке. Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу сербской команды.

Единственный гол в составе второй команды «Спартака» забил крайний нападающий Егор Гуляев, поразив ворота соперника на пятой минуте.

«Вождовац» ушёл на зимнюю паузу на третьей строчке в таблице второго по силе дивизиона чемпионата Сербии.

Напомним, на нынешней неделе подопечные Дмитрия Комбарова проведут ещё один товарищеский матч. «Спартак-2» выступает в ЛЕОН-Второй лиге.

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