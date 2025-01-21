«Спартак-2» разгромно проиграл сербскому «Вождовацу» в товарищеском матче

20 января состоялся товарищеский матч, в котором московский «Спартак-2» встречался с сербским «Вождовацем». Игра проходила в турецком Белеке. Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу сербской команды.

Единственный гол в составе второй команды «Спартака» забил крайний нападающий Егор Гуляев, поразив ворота соперника на пятой минуте.

«Вождовац» ушёл на зимнюю паузу на третьей строчке в таблице второго по силе дивизиона чемпионата Сербии.

Напомним, на нынешней неделе подопечные Дмитрия Комбарова проведут ещё один товарищеский матч. «Спартак-2» выступает в ЛЕОН-Второй лиге.

Самые титулованные футбольные клубы России: