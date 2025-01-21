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Гладилин: с трансфером Энрике «Зенит» в надежде смотрит на возвращение еврокубков

Гладилин: с трансфером Энрике «Зенит» в надежде смотрит на возвращение еврокубков
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что санкт-петербургский «Зенит» подписал бразильского полузащитника Луиса Энрике с надеждой на возвращение российских команд в международные турниры. Игрок перебрался в РПЛ из «Ботафого» в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 30 млн + € 2 млн бонусов.

«Руководители «Зенита» с трансфером Луиса Энрике смотрят в будущее в надежде на возвращение еврокубков в следующем сезоне. Нам в любом случае придётся играть в еврокубках, поэтому Энрике — это трансфер на перспективу. Для решения задач в РПЛ у «Зенита» достаточно своих сил», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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