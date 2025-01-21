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«Галатасарай» упустил победу над киевским «Динамо» в концовке матча Лиги Европы

«Галатасарай» упустил победу над киевским «Динамо» в концовке матча Лиги Европы
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Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались стамбульский «Галатасарай» и киевское «Динамо. Игра проходила на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). Матч закончился со счётом 3:3.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 18:30 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
3 : 3
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Санчес – 6'     2:0 Бардакджи – 21'     2:1 Ванат – 44'     3:1 Осимхен – 53'     3:2 Ярмоленко – 68'     3:3 Ярмоленко – 81'    

Счёт в матче был открыт на шестой минуте, отличился защитник «Галатасарая» Давинсон Санчес с передачи Дриса Мертенса. На 22-й минуте защитник Абдюлькерим Бардакджи увеличил преимущество хозяев. На 45-й минуте Владислав Ванат сократил отставание «Динамо» с передачи Виталия Буяльского. На 53-й минуте Виктор Осимхен реализовал пенальти и упрочил преимущество «Галатасарая». На 68-й минуте Андрей Ярмоленко забил второй гол гостей с передачи Александра Пихалёнка. На 82-й минуте Андрей Ярмоленко оформил дубль и сравнял счёт в матче с передачи Виталия Буяльского.

В минувшем туре общего этапа Лиги Европы «Галатасарай» сыграл вничью с «Мальмё» (2:2). Киевское «Динамо» уступило «Реалу Сосьедад» со счётом 0:3. В матче 8-го тура соревнования «Галатасарай»» встретится с «Аяксом» (30 января), а киевское «Динамо» — с «РФШ» (30 января).

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