Киевское «Динамо» набрало первое очко в Лиге Европы только в 7-м туре

Киевское «Динамо» заработало первое очко в нынешнем розыгрыше Лиги Европы только в матче 7-го тура с «Галатасараем». Очная встреча между этими командами завершилась со счётом 3:3.

После семи матчей общего этапа Лиги Европы украинский клуб набрал одно очко и занимает последнее, 36-е место, лишившись шансов на выход в раунд плей-офф.

В минувшем туре общего этапа Лиги Европы «Галатасарай» сыграл вничью с «Мальмё» (2:2). Киевское «Динамо» уступило «Реалу Сосьедад» со счётом 0:3. В матче 8-го тура соревнования «Галатасарай» встретится с «Аяксом» (30 января), а киевское «Динамо» — с «РФШ» (30 января).

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