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Киевское «Динамо» набрало первое очко в Лиге Европы только в 7-м туре

Киевское «Динамо» набрало первое очко в Лиге Европы только в 7-м туре
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Киевское «Динамо» заработало первое очко в нынешнем розыгрыше Лиги Европы только в матче 7-го тура с «Галатасараем». Очная встреча между этими командами завершилась со счётом 3:3.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 18:30 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
3 : 3
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Санчес – 6'     2:0 Бардакджи – 21'     2:1 Ванат – 44'     3:1 Осимхен – 53'     3:2 Ярмоленко – 68'     3:3 Ярмоленко – 81'    

После семи матчей общего этапа Лиги Европы украинский клуб набрал одно очко и занимает последнее, 36-е место, лишившись шансов на выход в раунд плей-офф.

В минувшем туре общего этапа Лиги Европы «Галатасарай» сыграл вничью с «Мальмё» (2:2). Киевское «Динамо» уступило «Реалу Сосьедад» со счётом 0:3. В матче 8-го тура соревнования «Галатасарай» встретится с «Аяксом» (30 января), а киевское «Динамо» — с «РФШ» (30 января).

Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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