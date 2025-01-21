Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Байер 04. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Лиги Европы 21 января

Результаты матчей Лиги Европы 21 января
Комментарии

21 января в рамках 7-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025 состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Результат матча Лиги Европы УЕФА 21 января:

  • «Галатасарай» (Турция) — «Динамо» К (Украина) — 3:3.

Турнирную таблицу Лиги Европы возглавляет итальянский «Лацио» после шести сыгранных туров. Римляне набрали 16 очков. «Галатасарай» имеет в своём активе 13 очков и располагается на пятой строчке по итогам 7-го тура. Киевское «Динамо» находится на последнем, 36-м месте, набрав одно очко.

Действующим победителем Лиги Европы УЕФА является итальянская «Аталанта», которая обыграла в финале немецкий «Байер» — 3:0.

Материалы по теме
«Галатасарай» упустил победу над киевским «Динамо» в концовке матча Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android