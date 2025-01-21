Результаты матчей Лиги Европы 21 января

21 января в рамках 7-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025 состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Результат матча Лиги Европы УЕФА 21 января:

«Галатасарай» (Турция) — «Динамо» К (Украина) — 3:3.

Турнирную таблицу Лиги Европы возглавляет итальянский «Лацио» после шести сыгранных туров. Римляне набрали 16 очков. «Галатасарай» имеет в своём активе 13 очков и располагается на пятой строчке по итогам 7-го тура. Киевское «Динамо» находится на последнем, 36-м месте, набрав одно очко.

Действующим победителем Лиги Европы УЕФА является итальянская «Аталанта», которая обыграла в финале немецкий «Байер» — 3:0.