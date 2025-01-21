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Наумов: жаль, что у Захаряна невезуха, но «Реал Сосьедад» не будет терпеть его травмы

Наумов: жаль, что у Захаряна невезуха, но «Реал Сосьедад» не будет терпеть его травмы
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новость о травме атакующего хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Такое бывает. Происходит смена климата, питания, режима и нагрузок. Арсену самому нужно дозировать эти нагрузки и следить за тем, что ему под силу. Видимо, это всё повлияло на его бесконечные травмы. Мне очень жаль, что у Захаряна такая невезуха. «Реал Сосьедад» не будет долго терпеть его травмы. Мне кажется, что после окончания сезона его ждёт аренда», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Арсен не играл за испанский клуб из-за травм. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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