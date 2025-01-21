Лепёхин: продажа Вендела — правильный ход «Зенита», игрок не найдёт мотивацию

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался об уходе бразильского полузащитника Вендела из «Зенита».

«Вендел на протяжении многих лет был футболистом, который определял результаты «Зенита». В последних играх было видно, что у него утеряна мотивация. Если в клубе чувствуют, что игрок не найдёт мотивацию, продажа — правильный ход. В конце сезона станет понятно, правильно ли «Зенит» меняет одних бразильцев на других. Мы все понимаем, что Вендел умеет играть очень полезно. Можно ждать. Только время покажет, правильно ли это. Даже в самом «Зените» не знают до конца», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее «Зенит» объявил о совершении трёх трансферных сделок с бразильским клубом «Ботафого». В Санкт-Петербург перешёл вингер Луис Энрике, а покинул команду нападающий Артур. Другой игрок сине-бело-голубых, Вендел, присоединится к «Ботафого» летом 2025-го, после окончания сезона Российской Премьер-Лиги.