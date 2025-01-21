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Лепёхин: продажа Вендела — правильный ход «Зенита», игрок не найдёт мотивацию

Лепёхин: продажа Вендела — правильный ход «Зенита», игрок не найдёт мотивацию
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался об уходе бразильского полузащитника Вендела из «Зенита».

«Вендел на протяжении многих лет был футболистом, который определял результаты «Зенита». В последних играх было видно, что у него утеряна мотивация. Если в клубе чувствуют, что игрок не найдёт мотивацию, продажа — правильный ход. В конце сезона станет понятно, правильно ли «Зенит» меняет одних бразильцев на других. Мы все понимаем, что Вендел умеет играть очень полезно. Можно ждать. Только время покажет, правильно ли это. Даже в самом «Зените» не знают до конца», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее «Зенит» объявил о совершении трёх трансферных сделок с бразильским клубом «Ботафого». В Санкт-Петербург перешёл вингер Луис Энрике, а покинул команду нападающий Артур. Другой игрок сине-бело-голубых, Вендел, присоединится к «Ботафого» летом 2025-го, после окончания сезона Российской Премьер-Лиги.

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