Глушаков: футбольная столица — в Москве. Питеру тяжело тягаться в любом случае

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков считает, что футбольная столица России находится в Москве.

«Конечно, футбольная столица России — в Москве. Посмотрите, сколько московских фанатов и клубов. А в Питере — один «Зенит». Да, там любят и развивают футбол, хотят это сделать. Но, думаю, пока Питеру, при всём уважении, тяжело тягаться с Москвой в любом случае.

Что сделать Питеру, чтобы быть на уровне Москвы? Не знаю. Просто если брать армию болельщиков, то только у одного «Спартака» она по всей России, а ещё есть и другие клубы в Москве, у которых много фанатов.

Конечно, трофеи «Зенита» сделали немного перекос в сторону Санкт-Петербурга. О «Зените» стало больше разговоров. Понятно, они заслуженно выигрывают чемпионства, потому что к ним приходит много игроков, в том числе легионеров, а за счёт них команда показывает более яркий футбол. Так что перекос связывают с этим. Но в целом хорошо, что футбол развивается и в Питере», — приводит слова Глушакова Sport24.

Глушаков находился в системе «Локомотива» с 2005 по 2013 год. За этот период он принял участие в 161 матче за взрослую команду железнодорожников, в которых отметился 23 голами и 14 результативными передачами. За «Спартак» Глушаков играл с 2013 по 2019 год. За это время полузащитник принял участие в 173 встречах во всех соревнованиях, где забил 23 гола и сделал 10 ассистов. В составе красно-белых футболист стал чемпионом России.

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