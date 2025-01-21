Товарищеский матч между «Крыльями Советов» и «Ботевом» не состоится

Товарищеский матч между «Крыльями Советов» и «Ботевом» отменён из-за большого количества заболевших футболистов в составе болгарской команды.

«Сегодня вечером «Ботев» известил «Крылья Советов» о том, что он не сможет принять участие в контрольном матче 22 января. В болгарской команде у большого количества игроков выявлена высокая температура.

В целях безопасности здоровья футболистов обеих команд было принято решение отменить игру.

Тренерский штаб «Крыльев» оперативно внёс корректировки в процесс подготовки команды на первом сборе. Завтра команда продолжит тренировки в Турции», — написано в телеграм-канале «Крыльев Советов».

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