Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Байер 04. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Товарищеский матч между «Крыльями Советов» и «Ботевом» не состоится

Товарищеский матч между «Крыльями Советов» и «Ботевом» не состоится
Комментарии

Товарищеский матч между «Крыльями Советов» и «Ботевом» отменён из-за большого количества заболевших футболистов в составе болгарской команды.

«Сегодня вечером «Ботев» известил «Крылья Советов» о том, что он не сможет принять участие в контрольном матче 22 января. В болгарской команде у большого количества игроков выявлена высокая температура.

В целях безопасности здоровья футболистов обеих команд было принято решение отменить игру.

Тренерский штаб «Крыльев» оперативно внёс корректировки в процесс подготовки команды на первом сборе. Завтра команда продолжит тренировки в Турции», — написано в телеграм-канале «Крыльев Советов».

Материалы по теме
Эксклюзив
Стала известна сумма отступных Ивана Сергеева в «Крыльях Советов»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android