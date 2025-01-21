«Монако» — «Астон Вилла»: Синго открыл счёт на восьмой минуте

В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Монако» и «Астон Вилла». Встреча проходит на стадионе «Луи II» в Монако. Игру обслуживает словенская бригада арбитров, которую возглавляет Славко Винчич. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Монако». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На восьмой минуте защитник «Монако» Уилфрид Синго открыл счёт в матче.

На данный момент «Монако» занимает 16-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 10 очков. «Астон Вилла» — пятая (13 очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.