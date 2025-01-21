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Юрий Сёмин оценил трансфер Луиса Энрике в «Зенит»

Юрий Сёмин оценил трансфер Луиса Энрике в «Зенит»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал трансфер бразильского полузащитника Луиса Энрике в «Зенит». Игрок перебрался в РПЛ из «Ботафого» в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 30 млн + € 2 млн бонусов.

«Надеемся, что Луис Энрике — это серьёзный игрок. И что он быстро пройдёт адаптацию в РПЛ. Мы не знаем, сколько точно денег за него заплатили. Стоит он того или нет, покажут его игры, забитые мячи и очки «Зенита». Но Луис Энрике — игрок высокой квалификации», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «Зенит» объявил о совершении трёх трансферных сделок с бразильским клубом «Ботафого». В Санкт-Петербург перешёл вингер Луис Энрике, а покинул команду полузащитник Артур. Другой игрок сине-бело-голубых, Вендел, присоединится к «Ботафого» летом 2025-го, после окончания сезона Российской Премьер-Лиги.

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