Агент узбекистанского защитника «Сити»: € 50 млн не платят, если не видят игрока в составе

Футбольный агент Гайрат Хасбиуллин, представляющий интересы защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова, считает, что для футболиста точно найдётся место в составе английской команды.

– У «Сити» есть Диаш, Аке, Аканджи, Стоунз и Гвардиол. Это уже пять человек на две позиции. Плюс к основе подпускают Симпсона-Пьюзи из академии и объявили о трансфере Рейса из «Палмейраса». Даже при всех травмах всё равно выглядит перебором.

– Я думаю, что никто не хочет брать игрока за € 50 млн и отправлять в аренду. Такие деньги не платят за футболиста, которого не видят в составе, — сказал Хасбиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

20 января «Манчестер Сити» официально объявил о трансфере защитника Абдукодира Хусанова из французского «Ланса». Соглашение с 20-летним футболистом сборной Узбекистана подписано до лета 2029 года. Хусанов стал первым узбеком в истории английской Премьер-лиги.