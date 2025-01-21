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«Величайший в истории». «Аль-Наср» поздравил Роналду с 100-м голевым действием за клуб

«Величайший в истории». «Аль-Наср» поздравил Роналду с 100-м голевым действием за клуб
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Пресс-служба «Аль-Насра» в соцсети Х (ранее Twitter) поздравила 39-летнего нападающего Криштиану Роналду с достижением отметки в 100 голевых действий в составе саудовской команды. Сегодня, 21 января, португальский футболист оформил дубль в матче 16-го тура Про-Лиги с «Аль-Халиджем» (1:3). Всего Роналду забил 83 гола и сделал 18 результативных передача в составе «Аль-Насра».

Саудовская Аравия — Про-Лига . 16-й тур
21 января 2025, вторник. 17:50 МСК
Аль-Халидж
Сайхат
Окончен
1 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 65'     1:1 Фортунис – 80'     1:2 Аль-Ганнам – 81'     1:3 Роналду – 90+8'    
Удаления: Аль-Хамсал – 35' / нет

«100 голевых действий, один величайший в истории», — написала пресс-служба «Аль-Насра».

Роналду выступает в составе саудовского клуба с января 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

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