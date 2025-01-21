«Величайший в истории». «Аль-Наср» поздравил Роналду с 100-м голевым действием за клуб

Пресс-служба «Аль-Насра» в соцсети Х (ранее Twitter) поздравила 39-летнего нападающего Криштиану Роналду с достижением отметки в 100 голевых действий в составе саудовской команды. Сегодня, 21 января, португальский футболист оформил дубль в матче 16-го тура Про-Лиги с «Аль-Халиджем» (1:3). Всего Роналду забил 83 гола и сделал 18 результативных передача в составе «Аль-Насра».

«100 голевых действий, один величайший в истории», — написала пресс-служба «Аль-Насра».

Роналду выступает в составе саудовского клуба с января 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

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