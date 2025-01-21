«Величайший в истории». «Аль-Наср» поздравил Роналду с 100-м голевым действием за клуб
Поделиться
Пресс-служба «Аль-Насра» в соцсети Х (ранее Twitter) поздравила 39-летнего нападающего Криштиану Роналду с достижением отметки в 100 голевых действий в составе саудовской команды. Сегодня, 21 января, португальский футболист оформил дубль в матче 16-го тура Про-Лиги с «Аль-Халиджем» (1:3). Всего Роналду забил 83 гола и сделал 18 результативных передача в составе «Аль-Насра».
Саудовская Аравия — Про-Лига . 16-й тур
21 января 2025, вторник. 17:50 МСК
Аль-Халидж
Сайхат
Окончен
1 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 65' 1:1 Фортунис – 80' 1:2 Аль-Ганнам – 81' 1:3 Роналду – 90+8'
Удаления: Аль-Хамсал – 35' / нет
«100 голевых действий, один величайший в истории», — написала пресс-служба «Аль-Насра».
Роналду выступает в составе саудовского клуба с января 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.
Материалы по теме
Роналду окунулся в воду в минусовую погоду:
Комментарии
- 21 января 2025
-
22:28
-
22:20
-
22:15
-
22:05
-
22:05
-
21:56
-
21:56
-
21:55
-
21:51
-
21:43
-
21:41
-
21:35
-
21:30
-
21:29
-
21:15
-
21:12
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:55
-
20:52
-
20:40
-
20:33
-
20:33
-
20:29
-
20:25
-
20:16
-
20:16
-
20:07
-
20:06
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:58