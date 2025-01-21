Агент узбекистанского защитника «Сити» Хусанова раскрыл подробности трансфера игрока

Футбольный агент Гайрат Хасбиуллин, клиентом которого является защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов, поделился подробностями перехода игрока в английский клуб.

– Когда появился интерес со стороны «Сити»?

– Конец ноября 2024 года. До нас доходила информация о присутствии скаутов. «Ланс» сообщал, что «Сити» активно интересуется. В начале декабря пошли уже серьёзные разговоры. Вообще, там около 12 клубов АПЛ выразили интерес. Было понятно, что среди них окажется и «Сити». Другое дело, что не все клубы могли позволить себе сейчас сделать предложение, потому что испытывали ограничения из-за финансового фэйр-плей. У «Сити» такой проблемы не было, поэтому быстро уговорили «Ланс». Оставалось только с нами договориться.

– Насколько вообще тяжёлыми были переговоры?

– Честно скажу, наша команда явно не каждый день делает такие трансферы. В целом всё прошло стремительно – было большое желание и «Ланса», и «Сити». Сложнее попасть из белорусского «Энергетика» во французский «Ланс». Договориться о трансфере не так тяжело, когда тебя за день атакуют три-четыре клуба, — сказал Хасбиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.