Агент узбекистанского защитника «Сити» Хусанова рассказал, какой клуб мог сорвать трансфер

Агент Гайрат Хасбиуллин, представляющий интересы новоиспечённого защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова, ответил на вопрос, какой клуб мог сорвать переход футболиста в стан «горожан».

– Кто был ближе всех к тому, чтобы перехватить Хусанова?

– «Ньюкасл» был очень близок к сделке. Даже оставался одним из фаворитов, а потом последним вышел из гонки с «Сити». Насколько понимаю, тут тоже повлиял финансовый фэйр-плей. Ну и времени им не хватило. Возможно, сделай они предложение раньше, то успели бы договориться. Потом уже «Сити» так давил на «Ланс», что было тяжело сделать сопоставимое предложение, — сказал Хасбиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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