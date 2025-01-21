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Агент узбекистанского защитника «Сити» Хусанова рассказал, какой клуб мог сорвать трансфер

Агент узбекистанского защитника «Сити» Хусанова рассказал, какой клуб мог сорвать трансфер
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Агент Гайрат Хасбиуллин, представляющий интересы новоиспечённого защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова, ответил на вопрос, какой клуб мог сорвать переход футболиста в стан «горожан».

– Кто был ближе всех к тому, чтобы перехватить Хусанова?
– «Ньюкасл» был очень близок к сделке. Даже оставался одним из фаворитов, а потом последним вышел из гонки с «Сити». Насколько понимаю, тут тоже повлиял финансовый фэйр-плей. Ну и времени им не хватило. Возможно, сделай они предложение раньше, то успели бы договориться. Потом уже «Сити» так давил на «Ланс», что было тяжело сделать сопоставимое предложение, — сказал Хасбиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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