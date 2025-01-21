«Зенит» продал Вендела в «Ботафого» за € 20 млн, бразильцы хотят его прихода зимой — Эрнан

«Ботафого» заплатил «Зениту» € 20 млн за трансфер 27-летнего полузащитника Вендела. Об этом сообщает журналист Андре Эрнан в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский клуб по-прежнему добивается перехода Вендела нынешней зимой, однако сине-бело-голубые намерены отпустить футболиста грядущим летом, о чём ранее сообщила пресс-служба санкт-петербургского клуба.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 19 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 20 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: