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ЦСКА готов отдать Лоррану футболку с 10-м игровым номером — Flazoeiro

ЦСКА готов отдать Лоррану футболку с 10-м игровым номером — Flazoeiro
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ЦСКА предлагает 18-летнему полузащитнику «Фламенго» Лоррану взять 10-й игровой номер после его потенциального перехода в московский клуб. Об этом сообщает Flazoeiro в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, данное предложение красно-синих является одним из факторов, побудивших бразильского футболиста согласиться на переход в ЦСКА. Подчёркивается, что сотрудники армейцев также присылали Лоррану видео матчей «Фламенго» с анализом его выступлений и сообщили, что он будет играть важную роль в московской команде.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что красно-синие предложили Лоррану зарплату в размере $ 1 млн в год. В данное время клубы обсуждают вопрос о стоимости трансфера 18-летнего полузащитника.

На текущий момент под 10-м игровым номером в ЦСКА выступает полузащитник Иван Обляков.

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