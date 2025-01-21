Илья Черкасов: квалификация Луиса Энрике бесспорная, а чужие деньги чего считать?

Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов высказался о трансфере бразильского полузащитника Луиса Энрике в «Зенит». Игрок перебрался в РПЛ из «Ботафого» в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 30 млн + € 2 млн бонусов.

— В любом случае квалификация Луиса Энрике бесспорная, а чужие деньги чего считать? Его приход — очень хорошо для всего чемпионата.

— Вас не смущает, что два года назад он не смог закрепиться в испанском «Бетисе» и вернулся на родину?

— Давайте вспомним того же Малкома, на котором в своё время буквально крест поставили — и «хрустальный», и не заиграл в «Барселоне»… А потом вдруг выяснилось, что ему просто нужно было «дозреть». И чем прекрасен менеджмент в футболе и сам футбол — мы каждый раз имеем дело со «штучным товаром», то есть каждый отдельно взятый игрок — очень индивидуальная история, — приводит слова Черкасова «РБ Спорт».

Ранее «Зенит» объявил о совершении трёх трансферных сделок с бразильским клубом «Ботафого». В Санкт-Петербург перешёл вингер Луис Энрике, а покинул команду полузащитник Артур. Другой игрок сине-бело-голубых, Вендел, присоединится к «Ботафого» летом 2025-го, после окончания сезона Российской Премьер-Лиги.