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Агент Хусанова — о трансфере в «Сити»: было понимание, что в нём заинтересован Гвардиола

Агент Хусанова — о трансфере в «Сити»: было понимание, что в нём заинтересован Гвардиола
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Агент Гайрат Хасбиуллин, представляющий интересы новоиспечённого защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова, рассказал, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола был лично заинтересован в переходе футболиста.

«Клуб начинает перестройку из одной чемпионской команды в другую, как мы это услышали. Гвардиола впервые в карьере такое делает. С этим связана покупка молодых и быстрых центральных защитников. Кто-то из футболистов мог не обладать нужной скоростью, а Диаш часто получает травмы. Гвардиола был вынужден начать охоту за двумя самыми перспективными центральными защитниками. У нас было понимание, что тренер заинтересован в Хусанове», — сказал Хасбиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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