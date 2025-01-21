«Ливерпуль» — «Лилль»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 21 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Лилль». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером из Берлина (Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Бекер, Куанса, ван Дейк, Цимикас, Джонс, Брэдли, Гравенберх, Салах, Собослаи, Нуньес, Диас.

«Лилль»: Шевалье, Диаките, Алешандро, Баккер, Манди, Андре, Кабелла, Гудмундссон, Мукау, Харальдссон, Дэвид.

На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов, набрав 18 очков. «Лилль» занимает восьмое место с 13 очками. По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.