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Бенфика — Барселона: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025

«Бенфика» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 21 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся лиссабонская «Бенфика» и каталонская «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Данни Маккели. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Бенфика»: Трубин, Отаменди, Араужу, Фернандес, А. Силва, Эурснес, Луиш, Кёкчю, Актюркоглу, Шельдеруп, Павлидис.

«Барселона»: Щенсны, Кубарси, Бальде, Араухо, Кунде, Педри, Касадо, Гави, Ямаль, Рафинья, Левандовски.

В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Аталантой». Игра пройдёт 29 января и начнётся в 23:00 мск. В свою очередь, «Бенфика» проведёт матч с «Ювентусом». Встреча состоится 29 января в 23:00 мск.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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