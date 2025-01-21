«Атлетико» — «Байер»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 21 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и леверкузенский «Байер». Встреча пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Игру будет обслуживать итальянская бригада арбитров, которую возглавит Давиде Масса. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Атлетико» М: Облак, Лангле, Галан, Молина, Хименес, Льоренте, Де Пауль, Барриос, Симеоне, Гризманн, Альварес.

«Байер»: Коварж, Мукиэле, Та, Тапсоба, Инкапье, Фримпонг, Гримальдо, Телла, Джака, Вирц, Паласиос.

На данный момент «Атлетико» занимает 11-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 12 очков. «Байер» — четвёртый (13 очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.