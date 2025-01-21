«Палмейрас» предложил € 14+4 млн за трансфер Клаудиньо, «Зенит» хочет € 20 млн — Фачинкани

«Палмейрас» сделал «Зениту» предложение по трансферу 27-летнего атакующего полузащитника Клаудиньо в размере € 18 млн, из которых € 14 млн — в качестве фиксированной суммы и ещё € 4 млн — в виде бонусов. Об этом сообщает Palmeiras Xtra со ссылкой на журналиста Фелиппе Фачинкани в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, санкт-петербургский клуб отклонил это предложение «Палмейраса», поскольку хочет выручить € 20 млн с потенциального трансфера Клаудиньо.

Клаудиньо выступает в составе «Зенита» с лета 2021 года. За этот период полузащитник принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 31 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.

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