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Игрок «РБ Брагантино» Алеррандро не тренируется с командой, им интересуется ЦСКА — Marca

Игрок «РБ Брагантино» Алеррандро не тренируется с командой, им интересуется ЦСКА — Marca
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Нападающий бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» Алеррандро, которым интересуются ЦСКА и «Севилья», не тренируется с командой на предсезонных сборах, потому что ожидает трансфера. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, самым заинтересованным клубом является «Севилья», несмотря на то что она ещё не сделала предложение. Ожидается, что сумма трансфера не превысит € 5 млн.

Ранее сообщалось, что к игроку проявляет интерес московский ЦСКА и уже ведёт переговоры с бразильским клубом, армейцы предложили за игрока € 6 млн.

В сезоне‑2024 Алеррандро провёл 34 матча за «РБ Брагантино», отметился 15 голами и стал одним из лучших бомбардиров бразильской Серии А.

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