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Холанд ответил, не помешает ли его контракт с «Ман Сити» переходу в «Реал» или «Барселону»

Холанд ответил, не помешает ли его контракт с «Ман Сити» переходу в «Реал» или «Барселону»
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд заявил о том, что он рад продлению контракта с «горожанами» до 2034 года, несмотря на то, что это может помешать его дальнейшему переходу в мадридский «Реал» или «Барселону».

– Многие футболисты мечтают перейти в «Барселону» или мадридский «Реал». Почему вы продлили контракт [с «Манчестер Сити»] на 10 лет?
– Я только что подписал контракт до 2034 года, и, конечно же я доволен этим! Очень доволен своим выбором и с нетерпением жду возможности провести много лет в «Манчестер Сити», — приводит слова Холанда журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

«Манчестер Сити» объявил о пролонгации трудового соглашения с Холандом 17 января 2025 года. Норвежский нападающий выступает в составе «горожан» с лета 2022 года. В составе английского клуба он дважды выиграл чемпионат Англии, а также завоёвывал Лигу чемпионов.

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Холанд выложил видео перед продлением контракта с «Ман Сити»:

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