Червиченко: не уверен, что «Спартак» решит все свои проблемы, купив Илича

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном переходе в московский клуб полузащитника Ивана Илича из итальянского «Торино». Ранее сообщалось, что клубы ведут переговоры.

«А для кого Илич суперзвезда? Для нас? Может быть. Но если бы он был настоящей звездой, то играл бы не в «Торино», а в «Ювентусе» и «Наполи». И тогда бы он не стоил € 25 млн, а больше. Пока это выглядит как история в пользу бедных. Я не уверен, что «Спартак», купив Илича, получит решение всех своих проблем. Если он не хочет сюда ехать, то можно рискнуть € 5 млн, но не больше. Любая сумма выше — это выброшенные деньги», — приводит слова Червиченко Metaratings.

В нынешнем сезоне 23-летний Илич принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.