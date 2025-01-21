Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Байер 04. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аталанта — Штурм, результат матча 21 января 2025, счет 5:0, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Аталанта» дома разгромила «Штурм» в матче Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Аталанта» и «Штурм». Игра проходила на стадионе «Джевисс» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступил Донатас Румшас из Литвы. Матч закончился со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 20:45 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
5 : 0
Штурм
Грац, Австрия
1:0 Ретеги – 12'     2:0 Пашалич – 58'     3:0 Де Кетеларе – 63'     4:0 Лукман – 90'     5:0 Брешианини – 90+4'    

В начале встречи счёт открыл нападающий «Аталанты» Матео Ретеги. На 58-й минуте полузащитник Марио Пашалич укрепил преимущество итальянской команды. На 63-й минуте полузащитник хозяев Шарль Де Кетеларе довёл счёт до разгромного. На 90-й минуте нападающий Адемола Лукман забил четвёртый гол «Аталанты» в матче. На 90+5-й минуте ворота «Штурма» поразил полузащитник хозяев Марко Брешианини.

В заключительном, 8-м туре общего этапа турнира «Аталанта» встретится с «Барселоной» (29 января), а «Штурм» сыграет с «РБ Лейпциг» (29 января).

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Трудно принять это». Гасперини — о поражении «Аталанты» в матче с «Наполи»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android