«Аталанта» дома разгромила «Штурм» в матче Лиги чемпионов

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Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Аталанта» и «Штурм». Игра проходила на стадионе «Джевисс» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступил Донатас Румшас из Литвы. Матч закончился со счётом 5:0 в пользу хозяев.

В начале встречи счёт открыл нападающий «Аталанты» Матео Ретеги. На 58-й минуте полузащитник Марио Пашалич укрепил преимущество итальянской команды. На 63-й минуте полузащитник хозяев Шарль Де Кетеларе довёл счёт до разгромного. На 90-й минуте нападающий Адемола Лукман забил четвёртый гол «Аталанты» в матче. На 90+5-й минуте ворота «Штурма» поразил полузащитник хозяев Марко Брешианини.

В заключительном, 8-м туре общего этапа турнира «Аталанта» встретится с «Барселоной» (29 января), а «Штурм» сыграет с «РБ Лейпциг» (29 января).

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