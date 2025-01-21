«Монако» минимально обыграл «Астон Виллу», Головин вышел на поле во втором тайме

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Монако» и «Астон Вилла». Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монако. Игру обслуживала словенская бригада арбитров, которую возглавлял Славко Винчич. «Монако» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на восьмой минуте, отличился защитник «Монако» Уилфрид Синго. На 65-й минуте встречи Александр Головин вышел на поле, заменив Элисса Бен-Сегира.

На данный момент «Монако» занимает девятое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 13 очков. «Астон Вилла» — седьмая (13 очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.