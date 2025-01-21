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Агент Рашфорда встретился с руководством «Барселоны», игрок готов к переходу — Романо

Агент Рашфорда встретился с руководством «Барселоны», игрок готов к переходу — Романо
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Агент крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда провёл встречу со спортивным директором «Барселоны» Деку, на которой был обсуждён вопрос потенциального перехода английского футболиста в стан сине-гранатовых. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 27-летний нападающий заинтересован в переходе в каталонский клуб, однако сможет ли подписать его «Барселона», зависит от того, перейдёт ли защитник испанского гранда Эрик Гарсия в «Комо» и покинет ли команду нападающий Ансу Фати.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что «Барселона» может арендовать Рашфорда до конца нынешнего сезона.

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