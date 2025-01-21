Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Байер 04. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Четыре команды досрочно лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Четыре команды досрочно лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Австрийский «Штурм», немецкий «РБ Лейпциг», словацкий «Слован» и швейцарский «Янг Бойз» лишились математических шансов на квалификацию в дополнительный раунд плей-офф Лиги чемпионов.

В 7-м туре общего этапа турнира «Штурм» уступил «Аталанте» со счётом 0:5. За тур до завершения указанной стадии турнира австрийский клуб набрал три очка.

В свою очередь, за два матча до окончания общего этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг», «Слован» и «Янг Бойз» не заработали ни одного очка.

Напомним, в стадию плей-офф соревнования отберутся 24 команды. Восемь лучших клубов общего этапа выйдут напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в дополнительном раунде плей-офф. На текущий момент 24-е место занимает загребское «Динамо», набравшее восемь очков после шести матчей.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Аталанта» дома разгромила «Штурм» в матче Лиги чемпионов

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android