Четыре команды досрочно лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Австрийский «Штурм», немецкий «РБ Лейпциг», словацкий «Слован» и швейцарский «Янг Бойз» лишились математических шансов на квалификацию в дополнительный раунд плей-офф Лиги чемпионов.
В 7-м туре общего этапа турнира «Штурм» уступил «Аталанте» со счётом 0:5. За тур до завершения указанной стадии турнира австрийский клуб набрал три очка.
В свою очередь, за два матча до окончания общего этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг», «Слован» и «Янг Бойз» не заработали ни одного очка.
Напомним, в стадию плей-офф соревнования отберутся 24 команды. Восемь лучших клубов общего этапа выйдут напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в дополнительном раунде плей-офф. На текущий момент 24-е место занимает загребское «Динамо», набравшее восемь очков после шести матчей.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: