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«Торпедо» объявило о подписании колумбийского полузащитника Йейсона Гусмана

«Торпедо» объявило о подписании колумбийского полузащитника Йейсона Гусмана
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Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о переходе 26-летнего атакующего полузащитника Йейсона Гусмана из колумбийского «Депортес Толима».

«В прошлом сезоне Гусман провёл за свой клуб 44 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал девять результативных передач. Всего в активе колумбийца 94 игры за «Депортес Толима», в которых он отметился 28 голами и 17 результативными передачами.

Гусман будет выступать за «Торпедо» под номером 10.

Йейсон, добро пожаловать в чёрно-белую семью!» — говорится в сообщении пресс-службы.

После 21 сыгранного матча Первой лиги сезона-2024/2025 «Торпедо» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Олега Кононова сразятся с новороссийским «Черноморцем».

25 января «Торпедо» сыграет товарищеский матч с «Локомотивом» из Болгарии.

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