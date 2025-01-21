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Ивелин Попов — о Кахигао: приходи, делай работу, покажи результат

Ивелин Попов — о Кахигао: приходи, делай работу, покажи результат
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов поделился мнением о новом спортивном директоре красно-белых Фрэнсисе Кахигао.

— Томаш Амарал, Франсис Кахигао. Знаете, кто это?
— Честно, нет. Впервые слышу.

— Прошлый и нынешний спортивные директора «Спартака». Кахигао чуть ли не ван Перси привёл в «Арсенал» и Осимхена – в «Галатасарай».
— Этим придают себе значение и важность. Приходи, делай работу, покажи результат. А так очень легко можем сказать, что я туда приглашал, меня туда приглашали, — приводит слова Попова «РБ Спорт».

«Спартак» объявил о назначении Фрэнсиса Кахигао на должность спортивного директора «Спартака» 3 января. Ранее испанец работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили и турецком «Галатасарае».

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