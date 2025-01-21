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«Бенфика» — «Барселона»: гости пропустили гол на второй минуте встречи

«Бенфика» — «Барселона»: гости пропустили гол на второй минуте встречи
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В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются лиссабонская «Бенфика» и каталонская «Барселона». Игра проходит на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Данни Маккели. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Перерыв
3 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Павлидис – 2'     1:1 Левандовски – 13'     2:1 Павлидис – 22'     3:1 Павлидис – 30'    

На второй минуте счёт в матче открыл нападающий «Бенфики» Вангелис Павлидис.

В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Аталантой». Игра пройдёт 29 января и начнётся в 23:00 мск. В свою очередь, «Бенфика» проведёт матч с «Ювентусом». Встреча состоится 29 января в 23:00 мск.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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