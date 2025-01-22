Холанд рассказал о продлении контракта с «Сити» на фоне судебного разбирательства с АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на вопрос, не задумывался ли он о рисках продления контракта с клубом до 2034 года на фоне судебного разбирательства «горожан» с АПЛ, обвиняющей их в нарушении 115 финансовых правил.

«Я как-то не думал об этом. Уверен, клуб знает, что делает. В конце концов, я действительно считаю, что мне не следует слишком много говорить об этом, ведь нахожусь в этом клубе уже два с половиной года. Уверен, здесь знают, что делают», — приводит слова Холанда City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

«Манчестер Сити» объявил о пролонгации трудового соглашения с Холандом 17 января 2025 года. Норвежский нападающий выступает в составе «горожан» с лета 2022 года. В составе английского клуба он дважды выиграл чемпионат Англии, а также завоёвывал Лигу чемпионов.

Холанд выложил видео перед продлением контракта с «Ман Сити»: