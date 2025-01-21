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Андрей Канчельскис: можно уже везти золотые медали в Санкт-Петербург

Андрей Канчельскис: можно уже везти золотые медали в Санкт-Петербург
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Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис высказался о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

«Думаю, уже можно сказать: «Поздравляем «Зенит» с седьмым чемпионством подряд». Не верю, что они не станут чемпионами в нынешнем сезоне — можно уже везти золотые медали в Санкт-Петербург. У нас в чемпионате борьба идёт за второе место, а за первое борется лишь одна команда. Я ещё в начале сезона сказал, что чемпион не изменится», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

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