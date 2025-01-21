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Челебадзе: Слуцкий сделал всё для того, чтобы Хвича выступал на самом высоком уровне

Челебадзе: Слуцкий сделал всё для того, чтобы Хвича выступал на самом высоком уровне
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Бывший нападающий тбилисского «Динамо» Реваз Челебадзе рассказал, как работа с российским специалистом Леонидом Слуцким в «Рубине» повлияла на нападающего Хвичу Кварацхелию, ныне выступающего за «ПСЖ».

«Леонид Слуцкий сделал всё для того, чтобы Хвича выступал на самом высоком уровне. Если бы Слуцкого не было в карьере Кварацхелии, то мы бы знали совсем другого Хвичу. Я очень люблю и уважаю моего друга Юрия Сёмина, но у него не было времени, чтобы очень плотно заниматься Хвичей. Парня вырвали из «Локомотива» в «Рубин», однако в этом было виновато руководство «Локо».

Когда я встретился со Слуцким в Анталии, сказал ему, что вся Грузия благодарит его за то, что он сделал Хвичу великим футболистом. Слуцкий научил Хвичу воевать на поле, до работы с ним Кварацхелия плакал. Кварацхелия стал собой в «Рубине». Да, он и до этого был талантливым парнем, но Слуцкий дал ему возможность делать на поле всё. Поэтому Хвича не плакал, а играл в футбол», – приводит слова Челебадзе «Евро-Футбол.Ру».

Слуцкий возглавлял «Рубин» с 2020 по 2022 год. Кварацхелия выступал за казанский клуб с 2019 по 2022 год. За это время он провёл 69 матчей во всех турнирах и отметился девятью голами. В январе 2025 года грузинский футболист перешёл в «ПСЖ» из «Наполи», за который он выступал с 2022 года. Трудовое соглашение футболиста с французским клубом рассчитано до 2029 года.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 19 встречах во всех турнирах за «Наполи», в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

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