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«Бенфика» — «Барселона»: Павлидис оформил хет-трик в ворота гостей к 30-й минуте

В эти минуты идёт матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются лиссабонская «Бенфика» и каталонская «Барселона». Игра проходит на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Данни Маккели. На момент выхода новости счёт в игре 3:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 30-й минуте Павлидис забил свой третий мяч в игре.

Ранее, на второй минуте счёт в матче открыл нападающий «Бенфики» Вангелис Павлидис. На 13-й минуте форвард «Барселоны» Роберт Левандовски восстановил равновесие, забив с пенальти. На 22-й минуте Павлидис оформил дубль.

В заключительном, 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Аталантой». Игра пройдёт 29 января и начнётся в 23:00 мск. В свою очередь, «Бенфика» проведёт матч с «Ювентусом». Встреча состоится 29 января в 23:00 мск.

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